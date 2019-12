Tempesta di vento in città, parte la conta dei danni

Ingente la conta dei danni legati all’ondata di maltempo ieri nel capoluogo, soprattutto a causa delle fortissime raffiche di vento che hanno fatto crollare molti alberi e cartelloni pubblicitari. Nel solo rione Pacevecchia sono rimaste gravemente sinistrate tre automobili: una Polo in via Segni; una Panda in una traversa tra via Pacevecchia e via Delcogliano (nelle immediate adiacenze del presidio ospedaliero Rummo); una Corsa in via Marotta (lievemente danneggiata anche un’altra vettura). Nelle tre viabilità danni anche per coperture e cancellate danneggiate. Sempre a Pacevecchia, un grosso pino è crollato in via Rosselli, dove una automobile non è stata centrata soltanto per un soffio, per il sospiro di sollievo del suo proprietario.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia