Genio civile nella bufera tra appelli e critiche: il Pd ne chiede il commissariamento

Dura presa di posizione dell’esponente Pd Antonio Iesce sulla governance del Genio civile di cui ha chiesto il commissariamento. “Le competenze del Genio civile sono funzioni tecnico-amministrative in materia di difesa del territorio dal rischio sismico; autorizzazioni per linee elettriche; attività estrattive; polizia idraulica e gestione dei beni del demanio idrico fluviale. Parere sugli strumenti urbanistici di cui all’art. 89 del DPR 380/2001 e art. 15 LR 9/83. Presidio territoriale di protezione civile: gestione della Sala operativa provinciale integrata; attività del Sistema regionale di Protezione civile; attività di contrasto agli incendi boschivi; interventi di somma urgenza per rischio idrogeologico, difesa idraulica e per calamità naturali. Quello che sta succedendo è sotto gli occhi di tutti”.

