Il Benevento punta altri record: nel mirino il più ampio distacco sulla seconda e il maggior numero di punti a fine girone d’andata

Abituarsi ai record. Sfida adatta solo a chi è abituato a vincere, a chi ha fame di successi e a chi, come Inzaghi, non intende mollare la presa sul più bello. Corre forte la sua Strega, prima e sempre più avvezza alla solitudine: quattordici punti sul terzo posto, con la promozione diretta ormai blindata ed il ruolo di capolista insidiato solo parzialmente dal Pordenone, anch’esso costretto al binocolo per ritrovare i giallorossi. Cammino impressionante quello degli stregoni, mai così protagonisti in un campionato che ormai sembra regalare solo gioie. Lunghissima la lista dei record conquistati dai ragazzi di Super Pippo, capaci di riscrivere ogni classifica in una stagione praticamente perfetta. Maggior numero di vittorie, miglior differenza reti, minor numero di sconfitte, miglior difesa del campionato ed ancora imbattuta davanti al proprio pubblico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia