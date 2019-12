Fortore, siglato il protocollo per la messa in sicurezza di sei arterie provinciali

La Giunta Cusano ha approvato il protocollo di intesa per l’attivazione di azione congiunte ed istituzionali tra la Provincia e i Comuni di Pontelandolfo, San Lupo, Casalduni, Morcone e Sassinoro per la predisposizione del progetto per il riammagliamento, miglioramento, adeguamento, riqualificazione e messa in sicurezza delle strade provinciali SP 87 (tratto San Lupo-Casalduni-Pontelandolfo-Morcone-Sassinoro), strade provinciali 98, 160 (bretella di Pontelandolfo), 99, 100 e 69.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia