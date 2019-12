Calvi – Elezioni, c’è la prima alternativa

Lunedì scorso è tornato a riunirsi il Consiglio comunale a Calvi, fotografia degli attuali equilibri politici e di una sempre più probabile alleanza tra ex sfidanti. In Aula insieme alla maggioranza c’erano i consiglieri di opposizione del gruppo Molinaro, mentre ancora una volta vuote le sedie degli ex di maggioranza Tonino Frusciante e Vincenzo Carpentiero (all’appello mancava anche Armando Alleva, recente transfugo della squadra Rocco che aveva, solo per un attimo, fatto vacillare la solidità dell’amministrazione).

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia