A San Giorgio del Sannio cade un albero in via Olmo Lungo, ad Apice chiuso il bypass al ponte sull’Ufita

Criticità anche a San Giorgio del Sannio causate dal maltempo. La pioggia battente caduta per quasi l’intero fine settimana non ha creato problematiche alla circolazione, mentre hanno lasciato il segno le violente raffiche di vento.Tanti i rami degli alberi spezzati e caduti in diverse strade del centro, fortunatamente in nessun caso di proporzioni tali da fare danni. Due gli episodi che hanno destato maggiore preoccupazione ma anche polemiche.

