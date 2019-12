Pics, il Comune ha ricevuto le risorse: dall’Arco di Traiano a piazza Piano di Corte, la città cambierà volto

Il decreto di finanziamento è ufficialmente arrivato venerdì. Da domani il Comune di Benevento avrà a disposizione 15 milioni 730 mila euro per portare a termine 13 progetti. L’incontro decisivo è andato in scena a Napoli lunedì pomeriggio, quando la Cabina di regia diretta dall’assessore regionale all’Urbanistica Discepolo ha giudicato conformi i progetti di Palazzo Mosti e di fatto ha concluso la fase di esame, giudicando chiusa la fase dell’esame progettuale. Ora il Comune potrà appaltare la progettazione esecutiva dei progetti. In pagina allora passiamo in rassegna cosa prevede il più vasto programma d’intervento pubblico in città dai tempi del Piu Europa.

