Neppure Pannarano risparmiata dalla ondata di maltempo. L’usura continua e martellante della pioggia – non estremamente battente ma prolungata da, ormai, quasi una settimana – ha finito per erodere anche il territorio della piccola exclave sannita. Una importante frana, in particolare, si è sviluppata lungo la strada di collegamento tra via Irpinia e la via Caracciolo di Roccabascerana.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia