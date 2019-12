Maltempo, mezza provincia in ginocchio: Durazzano resta isolato, Limatola sott’acqua, disagi e danni in tutto il comprensorio caudino

Mezza Valle Caudina sott’acqua. Le continue e violente precipitazioni hanno letteralmente mandato ko il territorio con situazioni di criticità in essere in più punti del Comprensorio. Non ultimo lungo la viabilità principale e rurale. A Montesarchio ed Airola, in particolare, i sindaci Franco Damiano e Michele Napoletano, a fronte delle problematiche determinatesi, hanno invitato – già nella tarda mattinata – le rispettive cittadinanze ad evitare spostamenti superflui e non necessari.

