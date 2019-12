Sequestrati cinque quintali di prodotti natalizi

Proseguono per ‘Christmas time” le attività di controllo e prevenzione disposte dal Gruppo Carabinieri Forestale di Benevento per i prodotti da mettere a tavola per le festività natalizie in modo da garantire la sicurezza dei consumatori. Ieri i carabinieri, insieme al personale N.I.P.A.A.F. – a seguito di ispezione ed accertamento presso una ditta di produzione e commercializzazione di prodotti artigianali -, hanno operato un sequestro di ingente portata.

