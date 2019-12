Inzaghi si affida a Coda e Sau per abbattere il muro del Frosinone

Il Benevento vuole scoprirsi ancora più grande di quanto non abbiano già detto le prime 16 giornate di campionato. All’orizzonte c’è il Frosinone e, con esso, la voglia di salire un ulteriore gradino, raggiungere quota 40 punti e continuare a dilatare il vantaggio rispetto a una concorrenza che, per la verità, si fa ancora fatica a individuare. Nonostante abbia già in tasca il titolo di regina d’inverno, dunque, la Strega si lancia all’assalto dei ciociari per raccogliere quella quinta vittoria consecutiva che in Serie B non ha precedenti nella storia del club giallorosso.

