Il Tribunale di Avellino (Giudice dottoressa Matarazzo) ha concluso in data di ieri l’istruttoria dibattimentale che vedeva coinvolti diversi ragazzi della valle Caudina, tutti accusati di aver partecipato ad una rissa. I giovani, secondo la ricostruzione degli inquirenti, dopo essere usciti da un noto locale di intrattenimento della valle Caudina, avevano dato vita ad una colluttazione colpendosi con mazze da baseball e altri oggetti atti ad offendere. Uno di essi, in particolare, aveva subito lesioni alla testa (difatti, uno degli imputati veniva ricoverato presso l’ospedale di Benevento con prognosi di 40 giorni).

