‘Il gruppo di minoranza di Cerreto Sannita si oppone alla ennesima scelta calata dall’alto che svilisce la democrazia locale’.

“Parco Nazionale del Matese #NoGrazie” si legge sulla locandina con la quale l’opposizione cerretese invita cittadini, allevatori, associazioni agricole e associazioni di categoria del terzo settore a partecipare all’incontro del 2 aprile a Cerreto, presso la sala del Centro polifunzionale in via Cavallotti.

L’appuntamento è alle 19.30, per parlare dell’istituzione del Parco Nazionale del Matese – ora Parco Regionale – imposta da una sentenza del Tar del Lazio, in seguito al ricorso presentato da un’associazione ambientalista, Italia Nostra.

