Il Ponte delle Chianche arriva sul palcoscenico nazionale grazie all’appello per la sua salvezza delle Associazioni Sud Francigena e Gruppo Teatrale di Buonalbergo.

Ieri mattina, infatti, all’interno della rubrica “Che Bellezza” in onda all’interno del programma Uno Mattina, è andata in onda uno speciale sul bene culturale presente nel territorio di Buonalbergo.

L’esperto Costantino D’Orazio ha presentato l’importante monumento, spiegandone le caratteristiche.

Il ponte delle Chianche è uno dei ponti romani meglio conservati della Via Traiana.

