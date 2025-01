“Accordi sottobanco non ce ne saranno. Semmai dovessero essercene, avverrebbero alla luce del sole. Oltretutto, orienterebbero le scelte anche in vista delle Regionali e delle Provinciali”.

Il consigliere provinciale mastelliano, nonché sindaco di San Leucio, Nascenzio Iannace, tranquillizza il senatore Matera che, in merito alla posizione assunta dal Pd espressa dal capogruppo Giuseppe Ruggiero, ha dedotto due opzioni.

Queste le alternative: limitarsi ad insistere su una richiesta di azzeramento delle deleghe, già restituita al mittente dal presidente Lombardi, è da bambini capricciosi, pertanto la strategia dei dem o mira a divaricare il solco sia con Fdi e Fi, sia con Ndc, ma questa è una strategia di corto respiro, mentre l’altra chiave di lettura potrebbe essere un accordo di altra natura, sottobanco, con il presidente Lombardi. Un’ipotesi, quest’ultima, che Iannace esclude tassativamente.

“Per quanto ci riguarda, ci stiamo comportando con grande senso di responsabilità, abbiamo esplicitato con chiarezza la nostra posizione, puntando a garantire continuità all’Ente Provincia ed i risultati si vedono, sono sotto gli occhi di tutti. Non abbiamo bisogno di ricorrere a giochini o intese che non avvengano alla luce del sole. Peraltro, eventuali accordi sottobanco emergerebbero in breve tempo. No, è un’ipotesi da escludere tassativamente. Per il resto, ho apprezzato l’intervento del senatore Matera soprattutto quando, accennando alle Regionali, dice di essere disponibile ad interloquire con tutti, è un dato che va considerato. Evidente che, se si stipula un accordo alla Provincia con tizio, non è che alla Regione si possa andare poi con caio”.

