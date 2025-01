La strada della continuità o la solita rotta che ha regalato in stagione le serate più belle. Cerca conferme per il suo Benevento Gaetano Auteri nella settimana che accompagnerà la Strega alla partita più importante dell’anno.

Custodita nel big match di lunedì sera al “Vigorito” c’è la voglia di riprendersi la vetta della classifica. Magari in solitaria, approfittando di un passo falso dell’Audace Cerignola per abbattere il muro Monopoli e provare a scappare ancora.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia