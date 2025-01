“Il presidio ospedaliero di Sant’Agata de’ Goti, che oggi ho avuto modo di visitare sollecitato da tanti cittadini di questo territorio, versa in condizioni drammatiche. Un ospedale fantasma, senza reparti nonostante ci fosse un decreto regionale che avrebbe dovuto istituirli, con un pronto soccorso aperto al pubblico soltanto dalle 8 alle 18 e al momento dell’ispezione un solo medico in tutta la struttura”. Lo fa presente il deputato campano della Lega e Coordinatore regionale del partito Gianpiero Zinzi. Il medesimo, accompagnato da Luigi Barone – Responsabile Coesione territoriale e Zone economiche speciali all’interno del dipartimento politico per il Mezzogiorno – e dal referente locale Lega, avvocato Antonio Frogiero, si è recato presso la struttura di contrada San Pietro dopo aver presidiato con gli attivisti locali il gazebo in piazza Trieste.

