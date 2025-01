L’emergenza resta, ma la situazione è in miglioramento in casa Benevento, se non altro perché nella seduta di allenamento di ieri pomeriggio il tecnico Auteri ha potuto registrare il rientro in gruppo di Berra e Viviani. Entrambi si sono allenati regolarmente con il resto dei compagni e dunque saranno a disposizione per la gara di domani pomeriggio a Foggia. Appuntamento a cui comunque la Strega non arriva certamente nelle migliori condizioni, per via degli strascichi che il ko di Potenza ha lasciato, non solo per quanto riguarda le conseguenze sulla classifica, ma anche in riferimento alla situazione degli indisponibili.

