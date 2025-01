Per Antonio Capuano potrebbe essere il grande giorno: l’elezione a presidente di UPI Campania. Si tratterebbe di un bel balzo in avanti per il consigliere provinciale sannita, che andrebbe ad occupare lo scranno più alto dell’Unione Province Campania.

Attualmente, Capuano, delegato dal presidente Nino Lombardi nel consiglio direttivo dell’Associazione, occupa la carica di vice presidente. In condominio, però, con il presidente della Provincia di Avellino Rizieri Buonopane. E, proprio tale coabitazione rischia di far tramontare l’obiettivo di Capuano, poiché è stato proprio Buonopane, nella qualità di vice presidente, ad inoltrare ieri pomeriggio una diffida ai colleghi rappresentanti delle altre tre Province della regione, oltre alla “sua” Avellino, Benevento, Caserta e Salerno (Napoli in quanto Città Metropolitana, ha sostituito la Provincia).

