Che fine ha fatto il Benevento schiacciasassi del girone d’andata? La prima della classe ha smarrito la vera essenza del suo campionato, custodita soprattutto nella fase difensiva. Il clean sheet per Filippo Berra e compagni è ormai solo un lontano ricordo, perché i segnali lasciati sul campo nelle ultime partite consegnano allo spogliatoio tante, troppe incertezze sulla tenuta dell’intero reparto. Non solo in un focus sui calci piazzati, ormai una costante tra i difetti della squadra giallorossa, ma anche nelle più classiche situazioni di gioco, tra errori individuali e letture di linea errate. Contro il Potenza nell’ultima di campionato sono arrivati tre gol, tutti diversi.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia