La provincia di Benevento è tra i 32 comprensori d’area vasta italiani che nel corso del 2024 hanno visto un decremento del numero di imprese iscritte nell’albo del registro camerale (l’Ente unico Irpinia-Sannio conserva infatti come altre autonomie camerali nate da fusioni dei registri distinti) ed è stata per il 2024 l’unica in Campania a trovarsi in questa situazione. Il beneventano con 1.304 imprese neo iscritte e 1.465 cancellate nel corso del 2024 ha visto una flessione pari al -0,46 per cento e 161 imprese in meno nello stock delle iscritte.

