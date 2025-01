Cercasi serenità per una squadra che sembra aver perso parte delle sue certezze. La sconfitta del “Viviani” lascia al Benevento il peso di un momento complicato, per umori e classifica. Un punto con l’Altamura, zero col Potenza: un doppio passo falso che ha accorciato la classifica e fatto storcere il naso in via Santa Colomba, tanto da spingere il club ad aprire il libro delle riflessioni sulla panchina di Gaetano Auteri. La società è insoddisfatta del rendimento recente della squadra: martedì sera un passo indietro notevole dal punto di vista della prestazione che ha reso più torbida l’acqua nel Sannio.

