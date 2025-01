Via ai lavori. Finalmente. Si riqualifica l’intera area di piazza Commestibili e l’adiacente immobile delle ex Orsoline, il tutto per complessivi 9mila metri quadrati. L’attesa della città, inutile dirlo, è rivolta soprattutto all’ex Malies, da sempre il mercato ortofrutticolo: nel 1875, non ritenendo più idonea l’area di piazza Orsini come sede del mercato cittadino, il Comune deliberò la costruzione di una nuova struttura al di fuori del centro urbano più antico, nell’area fuori Porta Rufina, ubicata lungo un’importante arteria di collegamento, dove fin dall’epoca medioevale, si svolgevano le fiere ed i mercati.

I lavori dureranno fino al 1902, anno in cui la piazza dei Commestibili venne aperta al pubblico.

