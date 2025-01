Per rianimare la propria corsa verso la promozione diretta, il Benevento è pronto a giocarsi il jolly. Dopo il mezzo passo falso interno con l’Altamura – che comunque è servito per riprendersi il primo posto, seppur in coabitazione con il Monopoli -, i giallorossi scendono nuovamente in campo questa sera a Potenza per il recupero della gara valida per la ventiduesima giornata di campionato, inizialmente in programma lo scorso 12 gennaio e poi slittata di quasi dieci giorni per neve. Inutile dire che una vittoria al ‘Viviani’ peserebbe tantissimo, perché sarebbe la quarta di fila in trasferta, ma soprattutto perché consentirebbe di togliere l’asterisco alla classifica e di disegnare una graduatoria decisamente allettante per la Strega: un successo, infatti, permetterebbe alla truppa di Auteri di eliminare un’altra potenziale concorrente nella corsa alla vetta e rimettere un margine più rassicurante sulle immediate inseguitrici, con il Monopoli che scivolerebbe nuovamente a tre lunghezze di distanza, l’Audace Cerignola a cinque e l’Avellino a sette. Insomma, la stagione offre a Berra e compagni la chance giusta per tenere in mano il proprio destino.

