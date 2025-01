Domenica scorsa, alle 21.30, per via di un guasto a una condotta che attraversa il territorio di Paduli, il Comune ha annunciato che le scuole all’indomani sarebbero rimaste chiuse. Ieri effettivamente le lezioni si sono fermate.

La tempistica dell’annuncio è stata criticata dal consigliere di opposizione Filippo Iebba: con l’avviso alle 21 di domenica, diverse famiglie non hanno il tempo di organizzarsi, il rilievo del consigliere dalla sua pagina Facebook.

