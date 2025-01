È successo domenica scorsa a San Bartolomeo in Galdo: un uomo è stato aggredito da un cinghiale durante una battuta di caccia. Come più volte trattato su queste pagine, il problema della forte presenza degli ungulati nel Comune fortorino è molto sentito. Moltissime sono state le segnalazioni da parte dei privati cittadini di avvistamenti anche in pieno centro. Per arginare il fenomeno sono state anche potenziate le azioni delle squadre di caccia in braccata. Proprio durante una battuta di caccia tenutasi domenica in “zona Catola”, un cacciatore è stato aggredito.

