In dirittura arrivo l’esito della procedura per accordare fondi, nei limiti del finanziamento regionale, per inquilini in condizione di morosità incolpevole. Nell’ambito del procedimento scaturito dall’indirizzo della a Regione Campania, con sollecitazione agli enti locali e in particolare al Comune di Benevento a riaprire la procedura a sportello per l’acquisizione delle istanze di contributo da parte dei cittadini interessati come inquilini in condizione di morosità incolpevole, e dopo lo svolgimento attraverso l’emanazione di un nuovo Avviso, con scadenza al 31 dicembre scorso, da ultimo atto di nomina dei membri della Commissione Tecnica comunale al fine di poter correttamente espletare le attività di valutazione delle domande pervenute.

