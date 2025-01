Dolori e malanni come prendersene cura con i prodotti giusti e lo stile di vita

’influenza può portare dolori muscolari, mentre il ciclo mestruale per molte donne è un periodo in cui bisogna necessariamente rallentare. Anche un semplice mal di testa può trasformarsi in un tormento, per non parlare del mal di denti. A volte, basta un unico rimedio efficace per tornare a sorridere; altre, è necessario portare in aggiunta qualche cambiamento allo stile di vita.

Analgesici per ogni tipo di dolore

Tra i rimedi migliori troviamo di certo Brufen 400, l’analgesico con ibuprofene più efficace disponibile online e da assumere a partire dai 12 anni di età. La sua forma farmaceutica come sale di lisina ne garantisce un rapido assorbimento e quindi un’efficacia veloce e immediata.

L’ibuprofene fa parte dei FANS, ovvero dei farmaci antinfiammatori non steroidei. In particolar modo, agisce bloccando le molecole che provocano infiammazioni, chiamate prostaglandine. In modo più specifico, il dosaggio di Brufen 400 si può ripetere, come da foglio illustrativo, anche per due volte al giorno, preferibilmente a stomaco pieno.

Garantisce sollievo in caso di stati influenzali che si accompagnano con dolori muscolari e articolari, andando a lenire la sintomatologia e l’infiammazione che porta febbre.

Il mal di denti può dipendere da diverse cause: ascessi, gengiviti, carie, parodontite sono solo alcune. Il dentista può sicuramente intervenire in maniera efficace, ma ridurre lo stato doloroso assumendo il Brufen consente di affrontare meglio la giornata o di riposare di notte. In alcuni casi, addirittura, sono i professionisti stessi a consigliare un prodotto come questo per lenire l’immancabile dolore post-operatorio, magari a seguito di estrazione.

La causa dei dolori mestruali è l’abbassamento drastico dei livelli di estrogeni, evento che per molte donne porta a giorni caratterizzati da mal di testa e dolori addominali anche intensi. In questo senso, l’assunzione di Ibuprofene interviene sull’infiammazione e consente sollievo da ogni tipo di dolore.

Ma la cefalea può sopraggiungere per altre cause: un colpo di freddo, una giornata particolarmente stressante, troppe ore passate davanti a uno schermo o patologie di vario genere. In queste circostanze Brufen 400 può intervenire sul disturbo qualora divenga invalidante.

Traumi e reumatismi

Infine, questo prodotto torna inoltre utile nei casi in cui si sia subito un trauma doloroso o si soffra di artrite: se lividi e gonfiori possono guarire nel giro di alcuni giorni, alcune malattie reumatiche devono invece essere trattate nel tempo dallo specialista di riferimento, tuttavia non sempre il dolore è sopportabile.

Stile di vita sano e abitudini alimentari

Gli antinfiammatori come il Brufen sono dunque ottimi alleati per un supporto immediato, ma occorre di norma cercare di lavorare, dove possibile, sulla prevenzione. Nel caso di influenze stagionali, alimentazione e stile di vita sono fondamentali per allontanare il più possibile il rischio di ammalarsi e doversi quindi curare.

Consumare frutta e verdure ad alto contenuto di Vitamina C supporta il sistema immunitario, mentre la buona abitudine di far arieggiare le stanze non va persa nemmeno quando la colonnina scende sotto lo zero termico: ovviamente, in questo caso è meglio coprirsi bene e provvedere nelle ore centrali della giornata.

Bisogna anche sapere che esistono cibi in grado di ridurre il rischio di infiammazioni e quindi di dolori di vario genere. Ad esempio, il pesce azzurro è ricco di Omega 3, mentre i cereali integrali promuovono il corretto proliferare del microbiota intestinale. Mangiare frutta e verdura deve diventare un’abitudine, non solo un’informazione detta e ripetuta da medici e nonne, perché il giusto apporto vitaminico di fatto rende l’organismo più sano e quindi in grado di rispondere meglio alle malattie.

Per quanto riguarda il mal di testa, le cause sono così diverse fra loro, che molte ancora non si conoscono alla perfezione. In linea generale, oltre all’alimentazione può essere utile dormire un numero idoneo di ore, staccare spesso gli occhi dallo schermo quando si lavora ed evitare più possibile lo stress, magari rilassandosi con un bel bagno caldo.

Lo stesso sport, praticato a diversi livelli ma con costanza, rende muscolatura e organismo più “allenati” e quindi meno inclini a malanni, strappi muscolari e reumatismi. L’incidente di percorso può comunque verificarsi e avere l’Ibuprofene a portata di mano resta sempre utile.