Anche il giorno dopo, la sensazione (amara) dell’occasione persa resta, seppur mitigata dal passo falso del Monopoli. La sconfitta dei biancoverdi sul campo della Juventus Next Gen ha infatti dato un significato diverso allo striminzito pari che il Benevento ha raccolto contro il Team Altamura, perché quel punto ha almeno permesso ai giallorossi di riprendersi il primo posto in classifica, seppur a pari punti con i pugliesi. Il tutto nonostante una partita da recuperare, quella di domani con il Potenza. Che, a questo punto, assume un’importanza capitale perché una vittoria al ‘Viviani’ consentirebbe alla Strega di dare un’altra strattonata alla tovaglia di una classifica che attualmente vede cinque squadre raccolte in cinque punti.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia