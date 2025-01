Non si lascia prendere dallo scoramento Gaetano Auteri, nonostante il pari con l’Altamura abbia lasciato a tutti un retrogusto parecchio amaro, perché rischia di complicare il percorso di un Benevento che ancora una volta mastica amaro per un risultato che non ha premiato gli sforzi fatti: “Dobbiamo imparare a essere più spietati, più risoluti – è il primo commento del tecnico giallorosso al termine del match contro i pugliesi -. A volte però è anche questione di caratteristiche individuali. Abbiamo creato tanto, ma la cosa che non dobbiamo fare è prendere il gol che abbiamo preso”.

