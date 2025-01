Un controllo di vicinato per garantire uno strumento in più alle forze dell’ordine.

E’ il senso del protocollo firmato ieri a Pietrelcina, dove si è riunito il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza. Non la Prefettura ma il paese di San Pio sede della riunione, scelta simbolica per via del duro periodo vissuto dalla comunità ‘pucinara’, segnata negli ultimi mesi del 2024 da un numero altissimo di furti in casa. Una escalation che ha scosso la cittadina e spinto le forze dell’ordine a una intensificazione dei controlli.

