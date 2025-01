La giornata è stata di quelle parecchio convulse in via Santa Colomba. Come un fulmine a ciel sereno, nella mattinata di ieri da Zurigo è arrivata la notizia dell’inserimento del Benevento nella ‘Registration Ban List, ossia nell’elenco dei club a cui vengono vietati i movimenti di mercato. Una mazzata pesante, pesantissima. Un macigno perché arrivato all’improvviso e perché prevede lo stop a qualsiasi operazione in entrata per le prossime tre sessioni: vale a dire quella in corso, quella estiva e la finestra invernale del prossimo gennaio. Di fatto, per come stanno al momento le cose, il Benevento avrà le mani legate sul mercato fino all’estate del 2026. Un provvedimento durissimo emesso dalla Fifa e notificato nella giornata del 13 gennaio che ha colto di sorpresa il sodalizio sannita, soprattutto per l’entità della sanzione comminata. A quel punto, dagli uffici di via Santa Colomba si è attivata la macchina amministrativa per provare a venire a capo della vicenda e capire cosa avesse portato la Fifa a prendere una decisione tanto severa. Tutto gira, ancora una volta, intorno all’acquisto di Krzysztof Kubica dal Górnik Zabrze, avvenuto nell’estate del 2022.

