Questa volta la causa dell’interruzione del servizio non riguarda la tenuta delle condotte, bensì un guasto elettrico che ha determinato il blocco di una parte dell’impianto di sollevamento a Cassano Irpino. E dove non ha potuto la neve, sono stati i rubinetti a secco a determinare uno stop anticipato delle lezioni.

Come ben noto ai Comuni soci di Alto Calore, gli intoppi a Cassano provocano a monte un problema all’erogazione idrica, e di fatti ieri la circolare dalla sede di Corso Europa è stata spiccata a circa 60 centri.

Tuttavia gli utenti di diversi centri tra Sannio e Irpinia si sono accordi delle tegola ben prima della comunicazione: la pressione in tantissime case ha preso a scemare già prima delle 8.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia