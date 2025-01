Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto sabato pomeriggio. Una semplice gara di calcio del campionato di Terza categoria che però sfocia in un epilogo di cronaca: e si badi bene, non si tratta di una rissa, di un’aggressione all’arbitro, tutt’altro. Siamo a Telese Terme dove è in programma, calcio d’inizio ore 17, la sfida tra la squadra locale, Valle Telesina e l’Azzurra Paupisi.

Una gara come tante altre, con la giusta rivalità e la voglia dei ventidue di superarsi. Si gioca, l’incontro si sviluppa con occasioni e gol, da un lato e dall’altro. Giunti intorno al minuto 75 gli ospiti di mister Glorioso si trovano avanti per 3-2. Un’azione d’attacco dei locali viene interrotta perché l’arbitro, in maniera del tutto involontaria, colpisce la sfera con la schiena e, da regolamento, è costretto a fermare il gioco. E’ qui che un calciatore locale rivolge frasi non certo tenere e gentili nei confronti del direttore di gara. Il direttore di gara non può far altro che estrarre il cartellino rosso. Ed è in questo momento che l’atleta avrebbe reagito andando ben oltre l’attacco verbale.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia