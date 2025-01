I primi due iperstore dismessi sono quelli ubicati nei territori di San Martino Valle Caudina e l’altro di Paolisi, entrambi sulla Statale Appia.

Il Gruppo Barletta ha avviato la cessione dell’attività alienando per ora questi due punti vendita (sembra oramai certo che trattative siano state avviate anche per tutti gli altri), che entrano a far parte del Gruppo Sole 365, un brand, nonché un progetto commerciale, di proprietà di AP Commerciale s.r.l, che in soli undici anni, è assurto al ruolo di leader del mercato campano, aprendo 80 supermercati (solo il Sannio, finora, non era coperto, lacuna ormai ripianata con il subentro nel punto vendita di Paolisi, nel mentre l’Irpinia conta, oltre alla struttura di San Martino di recente rilevata, anche quelle di Grottaminarda ed Ariano Irpino).

