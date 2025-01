Restano due i principali indagati per il tentato assassinio di una 33enne nel Rione Libertà occorso nell’11 novembre del 2023, con la giovane donna attinta da un proiettile dal piccolo calibro al cranio sul lobo frontale presso la propria abitazione mentre stava avviandosi al lavoro e sopravvissuta miracolosamente: principali indagati sono un 40enne, ex compagno della vittima, ergastolano (Nicola Fallarino), come presunto mandante secondo le ipotesi accusatorie, e un 37enne del capoluogo come esecutore (S.G.).

