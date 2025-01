Un progetto di ricerca scientifica applicata alla salute mentale.

E’ il nuovo percorso intrapreso dall’Asl di Benevento, che potrà contare sulla collaborazione dell’Università ‘Giustino Fortunato’.

La linea progettuale è quella degli ‘Interventi per la presa in carico di adolescenti e giovani adulti’, compresa nella pianificazione della Regione Campania per azioni in favore di persone con patologie psichiatriche o problemi di tipo psichiatrico psicologico non autosufficienti, per i quali è indispensabile supporto e rieducazione o reinserimento.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia