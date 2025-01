Considerato che la Polizia Municipale può trovarsi ad operare in orario notturno, in aree degradate, in situazioni di disordini e in presenza di assembramenti, con conseguente rischio per l’incolumità fisica degli agenti; rappresentata la necessità da parte del Comandante del Corpo di equipaggiare un veicolo di servizio con una cellula di detenzione omologata, al fine di aumentare le condizioni di sicurezza durante il trasporto di persone arrestate e fermate, è stata attivata procedura appalto per acquisire una cellula di detenzione ministeriale omologata, concepita e progettata per garantire la massima sicurezza ed operatività degli agenti.

