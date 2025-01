Si sta avvicinando il picco dell’epidemia stagionale sindromi influenzali e simil influenzali monitorate dal sistema sorveglianza integrata RespirVirNet presso l’Istituto Superiore Sanità. Per la Campania e verosimilmente il beneventano il 16,23 per mille, dunque l’1,623 per cento della popolazione è colpita da queste sindromi stagionali, con un dato demografico di pazienti affetti da influenza nel Sannio pari a oltre 4.200.

