ormai abituato a lasciare il segno sulle rimonte Pier Luigi Simonetti: il terzo gol del suo campionato è di quelli pesantissimi, che consegna tre punti d’oro al Benevento contro il Catania. “Vittoria che vale un bel segnale – ha raccontato il tuttofare giallorosso nel postpartita del “Vigorito” – sia per noi che per le altre: anche sotto nel punteggio, magari in un momento di difficoltà, riusciamo a uscire fuori. Il gol di Lanini ci ha dato una grande spinta oltre alla voglia di andare a riprenderla per vincerla, senza accontentarci del pareggio: credo sia un bel segnale per tutti”. Ala avanzata prima, esterno basso poi: nella squadra di Auteri c’è sempre spazio per le qualità dell’ex Ancona, di nuovo decisivo in zona gol. Dopo la doppietta alla Juventus Next Gen, la sua prima firma del 2025 vale tantissimo.

