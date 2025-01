Una vittoria del genere non può che essere accolta col sorriso, a maggior ragione perché arrivata contro un avversario che ha dimostrato di avere qualità importanti. Un avversario che il Benevento ha definitivamente eliminato dalla corsa alla promozione diretta, raccogliendo un successo tanto sofferto quanto prezioso che ha permesso ai giallorossi di inaugurare nel migliore dei modi il nuovo anno. Gaetano Auteri non può che esserne soddisfatto, pur senza trascurare le cose che non hanno funzionato al meglio.

