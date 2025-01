Un governo istituzionale, che veda protagonisti il presidente Nino Lombardi ed i consiglieri provinciali. Interlocuzione che deve partire dalla revoca del vice presidente Alfonso Ciervo, in quanto alla Rocca non esiste più un governo politico-partitico.

E’ la soluzione escogitata dal Pd per uscire dall’impasse e fronteggiare la crisi alla Provincia, laddove il presidente Lombardi, pur ingessato dalla legge che non ne prevede la sfiducia, rischia di essere in balìa dei gruppi che finora erano minoranza ed oggi si riscoprono maggioranza. Questa la posizione ufficiale del Partito democratico espressa dal segretario Giovanni Cacciano.

