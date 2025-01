Dove eravamo rimasti? L’attesa è ormai finita: a distanza di poco più di due settimane dall’ultimo impegno pre-natalizio, il Benevento torna in campo per la prima del nuovo anno.

Il cuore riprende subito a palpitare davvero, visto che per onorare il 2025 il campionato dispiega un programma attraverso cui pesa nuovamente le ambizioni delle grandi (o aspiranti tali) del girone, la maggior parte delle quali sono impegnate in trasferta: il Monopoli sarà di scena a Potenza col Sorrento, l’Avellino va a Giugliano, l’Audace Cerignola sarà ospite del Messina, il Trapani andrà a Picerno e il Potenza andrà a far visita alla Turris a Torre del Greco.

