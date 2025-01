A Telese Terme, il Natale si spegne un po’ alla volta, non per la fine delle festività, ma per la mano di chi, nell’ombra, decide di colpire.

L’ennesimo atto vandalico contro le luminarie natalizie di Viale Minieri, fiore all’occhiello della comunità, lascia l’amaro in bocca e un senso di impotenza diffuso.

Nella notte di ieri, ignoti hanno tagliato i fili delle decorazioni, lasciando una parte del viale al buio, proprio come era accaduto tra il 31 dicembre e il primo gennaio. Un gesto che non ha soltanto danneggiato il lavoro tecnico, ma ha profondamente ferito l’impegno e la passione dei volontari della Pro Loco, custodi di questa magia natalizia.

