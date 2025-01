Il detto “Chi ben comincia è a metà dell’opera” calza a pennello con il nuovo anno del Benevento. Perché il campionato giallorosso riparte da una supersfida delicata, contro una delle squadre più agguerrite del girone C. Il Catania è la società che ha speso più di tutte nel monte ingaggi in terza serie e coltiva ambizioni da promozione: per questo motivo la gara con i rossazzurri assume un peso specifico notevole, per misurare i passi in avanti della capolista e testare il livello delle concorrenti in questo nuovo inizio.

