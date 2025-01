Sfiorato il peggio per una donna di 33 anni residente a Montecalvo Irpino, rimasta ferita in un tratto viabilità di contrada Cancelleria a causa dell’impatto della propria autovettura contro un guardrail. Impatto causato dall’asfalto viscido e dunque infido per la pioggia. Sul posto i soccorritori del 118 che hanno portato la donna in ospedale per gli opportuni accertamenti del caso e i poliziotti della Municipale di Benevento per il referto del sinistro.

