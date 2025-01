“II sindaco di Airola il 22 ottobre scorso ha convocato il Consiglio comunale per informare i cittadini ed i consiglieri comunali in merito al mancato versamento di oltre 2 milioni di da parte della Tta srl per i canoni di fitto dei capannoni industriali di via Caracciano, di proprietà del Comune di Airola e dalla sua relazione abbiamo appreso le vicissitudini giudiziarie in cui il Comune è stato coinvolto”.

Così una nota firmata dai consiglieri di opposizione Abbate, Falzarano, Maltese, Stravino e Supino.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia