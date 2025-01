Ennesimo tentativo di introdurre droga nel carcere minorile di Airola. Un tentativo sventato dagli Agenti di Polizia penitenziaria. Come fa presente Sabatino De Rosa, vicecoordinatore regionale campano per il settore minorile del Sindacato autonomo Polizia penitenziaria, “nel giorno di San Silvestro la Polizia penitenziaria di Airola ha fermato una giovane di etnia rom che portava droga nascosta da consegnare al fidanzato detenuto in occasione del colloquio”.

