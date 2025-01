Nino Lombardi, sempre più “anatra zoppa” alla Provincia non disponendo più della maggioranza, stavolta dovrà veramente cambiare registro: si illude se pensa di proseguire nella logica dell’uomo solo al comando, quindi dovrà chinare la testa e concertare le decisioni anche con i gruppi che una volta erano all’opposizione ed oggi si ritrovano in numero superiore all’alleanza Noi di centro-Essere democratici.

E’ il caso di rimarcare che trattasi pur sempre di una coalizione, non fosse altro perché il vice presidente della Rocca Alfonso Ciervo, a differenza di altri esponenti del Movimento come De Pierro, Vessichelli o Lepore, appare difficilmente da fagocitare da Noi di centro.

