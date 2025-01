Un alleato prezioso ma anche il nemico giurato degli allenatori, nel periodo più ingolfato del campionato. Apre ufficialmente oggi la sessione di mercato invernale, anche per il girone C di Serie C: una finestra in cui ritoccare le proprie squadre per avvicinare gli obiettivi prefissati e, perché no, volgere già lo sguardo al futuro tra occasioni e possibilità. I rumors si susseguono già, con il Benevento alla finestra alla ricerca di indizi tra i quali completare il proprio mosaico in campo. Sulle strategie giallorosse, però, il direttore dell’area tecnica Marcello Carli è stato chiaro: vietato fare follie e acquistare senza prima aver fatto spazio in rosa.

